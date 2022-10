Ana Gomes: “O mais chocante é a história dos 3 mil milhões para controlar os preços do gás e da eletricidade à custa dos contribuintes”

Em análise o acordo na concertação social na véspera do Orçamento do Estado para 2023. "Os aliados do Governo são hoje os patrões e a UGT", diz Ana Gomes. "Isto é tudo um jogo de espelhos e vamos ver se refletem a realidade no Orçamento". Para a comentadora, isto "parece ser a receita da Troika sem a Troika". Três mil milhões para controlar os preços do gás e da eletricidade? "É à custa dos contribuintes, três mil milhões". O comentário de Ana Gomes foi emitido na SIC Notícias a 9 de outubro de 2022