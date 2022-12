Ana Gomes: “Não há visão estratégica [no Governo], não se sabe para onde é que se vai”

"O primeiro-ministro lidera, mas sem um rumo. As condições de vida dos portugueses estão cada vez piores e não se vê que as medidas que foram tomadas correspondem às necessidades", considera a ex-diplomata e militante do Partido Socialista, a propósito da mais recente remodelação do Governo encetada pela demissão de dois dos três secretários de Estado da Economia, em divergência com o ministro Costa Silva, e à de Miguel Alves de adjunto do primeiro-ministro. A opinião de Ana Gomes foi emitida a 04 de dezembro na SIC Notícias, ainda com tempo para falar da Operação Almirante, as tensões entre EUA e a União Europeia, e o estado da guerra na Ucrânia.