Ana Gomes em Podcast

Ana Gomes: “Foi essencial que Lula tenha reagido com firmeza e que se isso se traduza em punições exemplares”

Em cima do acontecimento, Ana Gomes analisa na SIC Notícias a invasão de domingo dos três centros do poder brasileiro por parte de manifestantes bolsonaristas, que roubaram armas, ocuparam e vandalizaram os edifícios. As mais recentes crises no Governo foram também tema na opinião de Ana Gomes em podcast, emitida na SIC Notícias a 08 de janeiro