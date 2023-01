Ana Gomes: “PS está numa lógica perversa de normalizar o Chega”

"Racista, fascista e que quer destruir a constituição. É um partido que põe em causa a República", considera a diplomata aposentada sobre o Chega e André Ventura, criticando duramente o Governo por ter permitido uma representação no fim do evento, através da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. E António Costa aguentará o Governo até 2026? Se cumprir as recomendações dadas por Ana Gomes nesta emissão de 29 de janeiro.