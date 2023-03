Inflação: luta sem resultados

Ana Gomes considera que só a especulação explica os altos preços praticados nos produtos dos cabazes alimentares, principalmente depois da queda dos preços dos combustíveis. “Não é possível continuar a fingir que se ignora a real diminuição do poder de compra das famílias”, afirma na crítica política desta semana. Fala de um Estado que não olha, para as prateleiras do supermercado e para situação de ”desumanidade" que se passa nos lares. Fique a par do comentário com o podcast do programa emitido na SIC Notícias a 19 de março.