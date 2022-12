José Miguel Júdice: erros de António Costa, má fortuna, entrevista ardente

Nesta emissão, o comentador critica a atitude e "arrogância" de António Costa na entrevista que concedeu à revista Visão. Um primeiro-ministro cansado, frustrado ou assustado? José Miguel Júdice dá as várias possibilidades nesta emissão de As Causas emitida a 20 de dezembro na SIC Notícias, em que os mais recentes protestos dos professores também foram tema.

Um espaço de comentário e análise do advogado José Miguel Júdice, onde as Causas das Coisas são o centro da conversa. À terça-feira às 21h30 na Edição da Noite da SIC Notícias e no dia seguinte em podcast. Oiça aqui outros episódios: