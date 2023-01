José Miguel Júdice: o banco de suplentes de António Costa

Nesta emissão de As Causas, o comentador afirma que Marina Gonçalves, a nova ministra da Habitação, "nada fez que na vida que não fosse subir de adjunta a assessora, daí a chefe de gabinete e depois a secretária de Estado e finalmente chegar onde chegou". Sobre João Galamba, agora elevado a ministro das Infraestruturas, sublinha que "não foi um mau secretário de Estado", sendo um político próximo do demissionário Pedro Nuno Santos. As Causas de José Miguel Júdice foram exibidas na SIC Notícias a 03 de janeiro.