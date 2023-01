José Miguel Júdice: a corte de Shakespeare e o líder da oposição de sua Majestade

"Nada mais será perdoado", avisa o comentador. O primeiro-ministro quer continuar no cargo, mas a sua "arrogância e da autossatisfação" com o "poder absoluto" resultaram em muitos erros nos meses desta legislatura, considera José Miguel Júdice. E acrescenta: "Costa deixou de estar atento a sinais de fumo, desinteressou-se da gestão da intendência política, deu corda livre aos principais ministros, não achou importante arranjar alguém com peso político para ser o seu número dois." E o que esperar de Pedro Nuno Santos? Para ouvir na emissão de As Causas exibidas na SIC Notícias 10 de janeiro.