José Miguel Júdice: João Cotrim de Figueiredo, Jacinda Ardern e a vontade de desistir

"A propensão à mentira, a sucessão de erros, a vontade de desistir", três motes no comentário desta semana do advogado, passando por João Cotrim de Figueiredo, Jacinda Ardern e pelo "drama" de Pedro Nuno Santos. E a "vergonha" do Congresso da Iniciativa Liberal, que elegeu Rui Rocha como novo líder.