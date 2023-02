STOP e a política de terra queimada

Depois de traçar um cenário pessimista sobre a Educação portuguesa, afirmando que é uma "tragédia o que está a acontecer na escola pública em Portugal" e que os jovens estarão a ser "pouco socializados para o esforço, para o estudo, para a formação", o comentador critica a "política de terra queimada" do líder do STOP, que há dias defendeu que "as greves não prejudicam os alunos". As Causas de José Miguel Júdice foram emitidas na SIC Notícias a 07 de fevereiro.