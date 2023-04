António Costa: objetivamente desonesto, politicamente eficaz

Para o comentador é objetivo que o primeiro-ministro foi "desonesto" ao afirmar que Carlos Moedas considera que em Lisboa "a prioridade das prioridades é o Alojamento Local", por oposição ao Governo, "que são as famílias". Sobre o arrendamento coercivo proposto no pacote Mais Habitação, admite serem "expropriações ilegais". "Nenhum tribunal internacional teria dúvidas e foi por isso que após as nacionalizações de 1975 o Estado Português não aderiu logo a convenções internacionais de proteção de investimentos para não ter de pagar uma justa compensação." As Causas foram emitidas a 04 de abril na SIC Notícias.