As Causas em Podcast

Notas ao 10 de junho: o Marcelo "traquinas" e o episódio dos cartazes

Em As Causas e José Miguel Júdice desta semana, o comentador deixa algumas notas aos acontecimentos do 10 de junho. Elogia com um senão o discurso do Presidente Marcelo e critica a atitude dos professores ao mostrar um cartaz que a seu ver é "racista". Ouça a opinião em podcast