Dúvida ou certeza: Costa-Deus garante da estabilidade?

As dúvidas e certezas sobre os acontecimentos desta semana em As Causas de José Miguel Júdice. As certezas dizem respeito às condições dos trabalhadores que apanham bivalves no Tejo e trabalham nas estufas de Odemira. “O que se está a passar não tem a ver com a realidade da Europa, tem a ver com a realidade do século XIX”, lamenta o comentador. Já as dúvidas são referentes às intenções dos dois homens que marcaram a atualidade desta semana. Porque é que Prigozhin fez o que fez? E qual será o futuro político de António Costa? Em declarações ao Público, o primeiro-ministro garantiu que não vai para Bruxelas. José Miguel Júdice está convencido de que esta é uma aparente certeza. Ouça o programa em podcast, emitido na SIC Notícias a 27 de junho.