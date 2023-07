José Miguel Júdice e o Ministério Público, uma “coleção caótica de procuradores à rédea solta”

"O espalhafato que o Ministério Público e a Polícia Judiciária montaram causou danos reputacionais dificilmente reparáveis", considera o comentador nesta emissão de As Causas de dia 18 de julho, na SIC Notícias. Sublinhando o facto de mais uma vez o segredo de justiça não ter sido respeitado, com "amiguinhos" na comunicação a serem avisados do que estava prestes a desenrolar-se na casa do antigo presidente do PSD, refere que "é pelo menos grave incompetência o facto do MP fazer isto três anos depois de uma denúncia anónima, deixando avolumar um problema sem necessidade, e limitando ao tempo e ao partido referido na denúncia anónima o que era comportamento público, recorrente e generalizado".