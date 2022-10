Costa diz que não há recessão, Putin que não há invasão, Pizarro que não há incompatibilidade

Na semana em que António Costa colocou de parte um cenário em Portugal de "não crescimento e menos ainda de recessão" no próximo ano, antecipando que a economia portuguesa vai "continuar a crescer acima da média europeia", como tem lidado o Governo que lidera com os alegados casos de conflitos de interesses e incompatibilidades dentro do executivo? Respostas num Eixo de Mal em que a guerra na Ucrânia, com os avanços a Leste e a Sul das forças ucranianas, foi também tema em análise na SIC Notícias a 06 de outubro.