As desculpas de Marcelo e os slides de Medina

Ao ser alvo de críticas na comunicação social e nos partidos, por ter alegadamente desvalorizado o sofrimento e o número de vítimas abusadas sexualmente dentro da Igreja Católica em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa emendou a mão e, depois de dizer que não tinha de pedir desculpas pela "interpretação inaceitável" (António Costa dixit) das suas palavras, acabou por fazê-lo. Neste Eixo do Mal emitido a 13 de outubro na SIC Notícias, ninguém deixa cair a proposta de Orçamento do Estado para 2023 como Fernando Medina e Augusto Santos Silva, um documento que consuma a reversão de medidas negociadas pelo Governo na altura da geringonça, como o próprio ministro das Finanças admitiu ao Expresso desta sexta-feira, e com Portugal a ter a quarta maior descida da dívida soberana no mundo. As principais medidas em análise no debate entre Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes e Pedro Marques Lopes, com moderação de Aurélio Gomes.