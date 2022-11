18 anos de Eixo do Mal: o ódio na polícia, a guerra dos Costas

Na maioridade do Eixo do Mal, uma presença especial do primeiro governante que saiu do Governo para os palcos do stand-up. O livro sobre Carlos Costa continua a dar que falar, depois de o antigo governador do Banco de Portugal ter acusado o primeiro-ministro de se intrometer politicamente para tentar proteger a posição de Isabel dos Santos no banco BIC, em 2016. Livro de memórias ou de ficção? E "quando o ódio veste farda", numa grande investigação do Consórcio de Jornalistas de Investigação Portugueses, Portugal percebe que tem centenas de operacionais da GNR e da PSP a praticar crimes de ódio nas redes sociais. O Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 17 de novembro.