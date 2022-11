Rússia terrorista, Marcelo adepto, direitos humanos no Qatar

A Assembleia da República deixou Marcelo Rebelo de Sousa ir ao Qatar ver Portugal jogar e o Parlamento Europeu deixou de ir à bola com a Rússia. Na quinta-feira em Estrasburgo os eurodeputados aprovaram uma resolução que reconhece a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo, classificando como "atos de terror e crimes de guerra" os ataques do regime de Vladimir Putin às infraestruturas civis e alvos ucranianos. E parece que as sanções não ficarão por aqui. Enquanto isso, no Qatar, Portugal preparava-se para a primeira vitória no campeonato do mundo de futebol, com o Presidente da República português a assistir ao vivo, depois de dada a devida autorização (ou caução) do parlamento para a viagem "problemática". O Eixo do Mal, que não se deixa afetar por bola, foi emitido a 24 de novembro na SIC Notícias.