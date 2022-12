Remodelação no governo, GNR no tribunal e revolta na China

Mais mexidas no Governo: sete saídas em oito meses. Divergências entre António Costa Silva e secretários de Estado resultaram novas substituições na constituição do executivo socialista. Entre jogos da Seleção Nacional de futebol, António Costa dá o pontapé de saída para mais mudanças também no ministério de Fernando Medina. Na China, os tumultos violentos entre a população e a polícia, em protesto contra as medidas sanitárias compulsivas da política "covid zero" que o regime chinês ainda mantém. O Eixo do Mal foi emitido a 01 de dezembro na SIC Notícias.