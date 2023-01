Um ministro ex-autarca, um administrador da TAP e um professor respondem ao questionário de Costa

No Eixo do Mal, o debate sobre as recentes buscas no departamento de Urbanismo da Câmara de Lisboa, por "suspeitas de corrupção, participação económica em negócio e falsificação" sobre "prestação de serviços que foi assinada em 2015" pela autarquia, durante o mandato de Fernando Medina como Presidente da Câmara. As recentes manifestações e greves dos professores foram também tema neste Eixo do Mal emitido a 19 de janeiro na SIC Notícias.