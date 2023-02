Marcelo ou Moedas. Quem é o presidente da Junta (e do altar)?

Em entrevista no início da semana, António Costa afastou o "espectro" da queda imediata do Governo após uma derrota do PS nas próximas eleições europeias. Marcelo Rebelo de Sousa pede que a maioria absoluta seja de "obra" não somente "de nome", e sem entrar num processo de "dissolução interna". Numa emissão do Eixo do Mal sem Unicórnios, na SIC Notícias a 02 de fevereiro, Carlos Moedas também esteve em destaque por assumir definitivamente as rédeas da coordenação da Jornada Mundial da Juventude.