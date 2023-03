Os bispos e o Presidente entram num avião da TAP. Christine Ourmières-Widener fica em terra

A propósito dos sete anos de mandatos presidenciais cumpridos esta semana, Marcelo Rebelo de Sousa concedeu uma entrevista que foi um comentário ao estado da Nação. A Igreja, TAP, habitação, saúde, educação foram temas abordados no Palácio de São Bento, afirmando pelo meio que o Governo de António Costa "perdeu praticamente um ano" e tem mostrado ser "uma maioria requentada". E colocou a "concentração de foco" em Fernando Medina: "a seguir ao primeiro-ministro, o ministro das Finanças é porventura o ministro mais importante do Governo neste momento". O Eixo do Mal teve transmissão na SIC Notícias a 09 de março, com Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes e Pedro Marques Lopes moderados por Aurélio Gomes.