O Chega triste e o dedo em riste de Augusto Santos Silva

Depois da "irada descompostura" que deu ao protesto anti-Lula do Chega, na sessão de boas-vindas ao presidente brasileiro, o presidente da Assembleia da República teceu comentários sobre a atuação do Chega e sobre a falta de "maturidade" da Iniciativa Liberal, ali numa sala ao lado, com António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa e uma câmara da ARTV. Entretanto, Santos Silva baniu o Chega das próximas viagens das suas delegações parlamentares ao estrangeiro. O Eixo do Mal foi emitido a 27 de abril na SIC Notícias.