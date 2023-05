Sem dissolução, Marcelo fica-se pela framboesa, chocolate, limão e muita atenção

João Galamba estava longe de imaginar que, quando exonerou por telefone o assessor, estava a libertar as forças poderosas explicadas na teoria do caos. Lembrando o fio do tempo, o Presidente fez saber, no último fim de semana, que queria Galamba demitido. Galamba explicou-se e dias depois demitiu-se, mas António Costa impôs-se e manteve Galamba. Na quarta-feira, o Presidente da República prometeu que iria falar, depois de um gelado de limão, framboesa e chocolate, e na quinta-feira à noite assumiu a "divergência profunda com o primeiro-ministro", mas não dissolveu o Parlamento.