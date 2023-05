Cavaqueira tutti frutti e outras intermitências

Sem serem arguidos ou acusados, mas Fernando Medina, Duarte Cordeiro e Carlos Eduardo Reis veem novamente os seus nomes a abrir telejornais. Uma violação do segredo de justiça e atuação do Ministério Público, segundo os comentadores do Eixo do Mal desta semana, emitido na SIC Notícias a 25 de maio. Entretanto, Cavaco Silva voltou, discursou e criticou o governo de António Costa por "incompetência", "hipocrisia", "mentira" e "propaganda para desinformar".