Na CPI da TAP, não houve cartaz para Pedro Nuno Santos

Depois de muita expectativa, o ex-ministro das Infraestruturas e o ex-secretário de Estado daquele ministério foram à Comissão Parlamentar de Inquérito à tutela política da TAP. E se Pedro Nuno Santos não teve problemas em assumir que todo o dossiê que envolveu Alexandra Reis correu muito mal, já no que toca a interferências do Governo na gestão da TAP respondeu que deixou esse assunto para quem sabe fazer. E ainda arranjou tempo para piscar o olho à nostalgia. No Eixo do Mal, emitido a 15 de junho na SIC Notícias, houve ainda oportunidade para comentar a utilização de um já famoso cartaz nos protestos que sindicatos dos professores reservaram para António Costa no dia 10 de junho em Peso da Régua.