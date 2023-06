Quem será o Prigozhin de Lagarde?

O balanço de um fim de semana alucinante a Leste, também conhecido como ''o assunto interno da Rússia'', como algumas chancelarias ocidentais chamaram à rebelião do grupo Wagner e do líder Yevgeny Prigozhin do último fim de semana, ficando a 200 quilómetros da capital russa. Há muitas teorias para tentar explicar o que aconteceu, mas é difícil perceber o que realmente se passa no regime de Putin. Entretanto Christine Lagarde esteve em Sintra, no painel final do Fórum anual do Banco Central Europeu, para lembrar que a subida dos juros será para manter e que os governos devem terminar com as ajudas iniciadas para combater a crise provocada pela pandemia e a crise energética. O Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 29 de junho.