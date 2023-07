Sai relatório preliminar à TAP, entra Pedro Nuno Santos superstar

Na semana em que o país ficou a saber pelo testemunho do Presidente da República que pode não ser boa ideia misturar Moscatel com Fortimel, no Parlamento houve um regresso tão apoteótico de Pedro Nuno Santos que quase fez sombra ao relatório preliminar da Comissão de Inquérito à TAP. Mesmo antes do Moscatel quente, Marcelo Rebelo de Sousa não o tinha lido porque, tal como uma peça de teatro, prefere esperar até depois do ensaio geral. Ainda assim, os partidos da oposição marcaram presença, leram e não gostaram das conclusões, considerando-as demasiado benevolentes com o Governo de António Costa. O Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 06 de julho.