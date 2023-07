Professores e espanhóis no Eixo de Mal que vai de férias

A esperança dos professores reacendeu-se quando se soube que Marcelo Rebelo de Sousa tinha vetado o diploma do governo sobre a carreira dos professores. Menos de 24 horas depois, o governo responde com novo diploma onde parece que acomodou as objeções do Presidente. Todas, todas? Talvez não, a ter em conta o que deixou no ar a ministra Mariana Vieira da Silva. O Eixo do Mal com Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes foi emitido na SIC Notícias a 27 de julho.