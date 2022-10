Verão quente, guerra congelada: a agonia de Kiev

Mais um mês de guerra e mais um mês de desenvolvimentos a conta-gotas. Os bombardeamentos sucedem-se num sangrento jogo de passa-culpas e há telefonemas entre EUA e a Rússia que não levam a lado nenhum. As exportações de cereais a partir do porto de Odessa começaram a sair, uma muito aguardada boa notícia neste conflito. Quem deve ceder e quem deve conceder? Há luz ao fundo dos escombros? Para debater estes assuntos foram convocados Major-General Arnaut Moreira, Raquel Vaz Pinto, especialista em relações internacionais, Bruno Cardoso Reis, também especialista em relações internacionais, e Adelino Cunha, historiador. O programa foi moderado por Ricardo Costa e exibido na SIC Notícias a 29 de Julho.

