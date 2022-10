As eleições mais importantes do ano: o teste à democracia brasileira

O mundo tem os olhos postos nas presidenciais brasileiras. Jair Bolsonaro, seguindo a narrativa de Donald Trump, ameaça golpe de estado, uma séria ameaça à democracia. Lula da Silva é o projetado vencedor mas só no domingo saberemos os contornos da mais que provável segunda volta. Para debater estas eleições estiveram em estúdio Christiana Martins, jornalista do Expresso e autora do podcast Brasileiros, Que Tal?, Sabrina Medeiros, professora de relações internacionais da Universidade Lusófona, Juliana Miranda, jornalista e comentadora da SIC, Paulo Nora, economista e Samuel Pessoa investigador do Instituto Brasileiro de Economia, a partir do Brasil.

