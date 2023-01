A frágil democracia brasileira aguenta esta tentativa de golpe?

Numa semana marcada por um acontecimento que irá marcar o panorama político e social nos próximos anos, a invasão por parte de apoiantes do presidente deposto brasileiro, Jair Bolsonaro, à praça três poderes em Brasília, um mímica do que se passou em 2021 na invasão ao capitólio nos Estados Unidos após a derrota de Donald Trump. Dois anos e dois dias separam estes dois acontecimentos. Ricardo Ferreira Reis, professor da Universidade Católica, Raquel Patrício, professora de Relações Internacionais do ISCSP, Juliana Miranda Santos, jornalista e comentadora da SIC e José Gomes André, Especialista em Política Norte-Americana e professor da Faculdade de Letras foram os convidados deste programa conduzido por Ricardo Costa e emitido na SIC Notícias a 13 de janeiro.

