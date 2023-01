TAP: ainda existe algo em que se pode acreditar?

O ex-ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, veio admitir que, afinal, soube do valor pago pela TAP à ex-administradora Alexandra Reis e deu o aval para o pagamento. Com uma Comissão de Inquérito a aproximar-se, regressa-se a esta história mal contada. Num momento de fragilidade política que o país atravessa, o ambiente é de degradação com ministros apanhados em redes de escândalos e com os professores em protesto por todo o país. Para debater estas matérias estiveram reunidos Ana Gomes, comentadora SIC, José Matos Correia, PSD, Carlos Pereira, deputado do PS, e Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto. A moderar a conversa estiveram Bernardo Ferrão, SIC, e Ângela Silva, Expresso.