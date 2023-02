Professores em protesto e alunos sem aulas: até quando?

Uma carreira e um setor degradados e com muitas razões de queixa. Os professores regressam aos protestos concentrados em Lisboa, em mais um braço de ferro com o Ministério da Educação, numa luta que se arrasta há muito tempo por causa do tempo de serviço congelado e não contado para efeitos de progressão na carreira. O Governo diz que a medida poria em causa o equilíbrio das finanças públicas, abrindo um precedente para outras classes profissionais. Com moderação de Bernardo Ferrão e Ângela Silva, o Expresso da Meia-Noite foi emitido na SIC Notícias a 10 de fevereiro e contou com presença de André Pestana, líder do sindicato S.TO.P, Porfírio Silva, investigador em Filosofia e deputado do PS, António Carlos Cortez, professor e poeta, e Margarida Balseiro Lopes, vice-presidente do PSD.