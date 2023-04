Expresso da Meia-Noite em Podcast

O tombo do PS de António Costa

Com a moderação de Ricardo Costa e Bernardo Ferrão, o Expresso da Meia-Noite em podcast contou com a presença de António Leitão Amaro, vice-presidente do PSD, António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Cunha Vaz, consultor de comunicação, e o jornalista José Manuel Mestre