Expresso da Meia-Noite em Podcast

O Governo de António Costa caminha sobre brasas?

No Expresso da Meia-Noite desta semana em podcast, emitido a 26 de maio na SIC Notícias, participam Marta Temido, ex-ministra da Saúde e atual presidente do PS Lisboa, Maria João Marques, comentadora da SIC, Hugo Soares, secretário-geral do PSD, e António Salvador, presidente da Intercampus. A moderação é de Bernardo Ferrão e Ricardo Costa.