Expresso da Meia-Noite em Podcast

O governo aguenta as sondagens?

No expresso da meia-noite, Manuel Monteiro, Miguel Prata Roque, Rita Dinis e Duarte Marques discutem as mais recentes sondagens, o desagrado dos portugueses com a manutenção de Joao Galamba no executivo, a crença na duração do executivo e o aparente crescimento do PSD