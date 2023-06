Um governo de desgaste e um PSD que não aproveita a crise

O governo de António Costa acusa desgaste mas o Primeiro-Ministro insiste em segurar João Galamba. Ainda assim, o PSD não consegue capitalizar com a crise do executivo. Segundo a última sondagem, Luís Montenegro continua a descer na avaliação. Para discutir o futuro do governo, a CPI e a sondagem SIC/Expresso, estiveram em estúdio Miguel Morgado, Cecília Meireles, António Gomes e Ascenso Simões. O programa foi exibido na SIC Notícias a 16 de junho e moderado por Bernardo Ferrão e Ângela Silva.

