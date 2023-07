Estado da Nação ou Estado de Negação?

Com o parlamento quase a ir de férias, o debate do Estado da Nação teve sabor agridoce. O governo exibiu os bons números da economia, com António Costa a inaugurar um novo mantra referindo que a vida dos portugueses está agora melhor e que o país está também a melhorar. Mas a oposição em peso fez-lhe frente com o que chamou de “Estado da Negação”. Graves problemas nos hospitais e na educação, carga fiscal catastrófica, crise na habitação, corrupção e instabilidade no executivo: tudo isto serviu para contrariar a narrativa sorridente do Primeiro-Ministro que mostrou mais uma vez ser o ativo mais valioso de um governo sem consistência. Mas não nos podemos esquecer do que Fernando Medina disse: “Não há folgas orçamentais”. João Cotrim de Figueiredo, Paulo Baldaia, Ana Sá Lopes e Miguel Prata Roque foram os convidados deste programa conduzido por Ângela Silva e Bernardo Ferrão.