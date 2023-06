Geração 70 em Podcast

Isabel Gordo: “Os meus pais tinham a 4ª classe. A minha mãe era cabeleireira e o meu pai tinha um talho. Sacrificaram-se para eu estudar”

É uma das grandes cabeças da sua geração. Isabel Gordo, Investigadora Principal da Gulbenkian Ciência, dedicou os últimos anos à evolução microbiana. Mostrou ao mundo “que as bactérias mudam mil vezes mais rápido do que pensávamos". Isabel chora quando recorda o dia em que chegou à Universidade de Edimburgo e cumpriu um sonho: “somos três irmãos doutorados de pais com a 4ª classe”. Esta é a história real de como deve funcionar o elevador social. Ouça aqui o novo episódio do Geração 70, uma conversa moderada por Bernardo Ferrão