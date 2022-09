Referendos porta a porta, sorrisos russos de orelha a orelha

Segundo a imprensa russa, 96% da população quer a adesão ao território russo. "Se se metem connosco, diretamente com a Rússia, aqui as coisas vão ser diferentes", prevê José Milhazes sobre o discurso de Putin da próxima sexta-feira ao parlamento russo, depois da "vitória indiscutível", com "o povo" a legitimar o discurso dos invasores. Nuno Rogeiro traz ainda vídeos de combates na região de Donetsk, com dezenas de militares russos, incluindo majores, a renderem-se às mãos de ucranianos. Guerra Fria foi emitido na SIC Notícias a 27 de setembro.