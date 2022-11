Kherson já respira. Até quando?

A Ucrânia está perto de recuperar a cidade que as tropas russas decidiram abandonar formalmente há poucos dias, naquela que poderá ser uma das derrotas geopolíticas mais simbólicas de Vladimir Putin, por ter sido umas das primeiras cidades invadidas no início da guerra. Entretanto, Zelensky anunciou que a Ucrânia está "gradualmente" a mover-se para o sul, "fortalecendo as nossas posições, passo a passo." Guerra Fria foi emitida na SIC Notícias a 09 de novembro.