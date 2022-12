Já ninguém acredita em fábulas: 57% dos russos são contra a guerra

As últimas sondagens efetuadas por organismos independentes ou afetos ao regime russo mostram que mais de metade da população está contra a guerra e quer conversações de paz, numa semana em que pela primeira vez o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, utilizou a palavra “guerra” em vez de “operação especial”. A frente mais dramática, onde morrem milhares de jovens todos os dias, Svatova, e a frente de Cremina são as batalhas decisivas e a sua conquista poderá significar um grande avanço para as forças ucranianas. A batalha de Kherson continua também a merecer relevo neste programa exibido na SIC Notícias a 2 de Dezembro.