Não façam perguntas incómodas ao Sr. Vladimir Putin

Na última reunião para o Conselho dos Direitos Humanos na Rússia foi dito aos participantes que perguntas não podiam fazer a Vladimir Putin e viu-se que este esquema funcionou: não foram feitas perguntas sobre as tropas russas ou sobre as mães dos soldados já falecidos, por exemplo. “Trata-se de mais um espectáculo castrado pelo Kremlin sobre um tema muito importante”, afirma José Milhazes, relembrando que já em novembro Putin havia demitido deste Conselho vários ativistas considerados críticos da sua liderança. Volodymyr Zelenksy foi eleito figura do ano para a revista Time e, na opinião de Nuno Rogeiro, “é uma história menor”, pois todas as pessoas na Ucrânia acham que quem deveria ter sido capa era o povo ou os soldados ucranianos. O Guerra Fria foi exibido no Jornal da Noite da SIC a 7 de dezembro.