Uma guerra de sombras: análise dos ataques durante o Natal

A análise dos acontecimentos mais recentes na Guerra da Ucrânia. Desde a véspera de Natal, uma série de ataques causam alarme e deixam dúvidas. Nuno Rogeiro enumera os bombardeamentos mais recentes, José Milhazes fala das queixas do grupo Wagner, com falta de munições nos confrontos em Bakhmut. "Há uma guerra aberta entre as tropas regulares russas e os mercenários, que se acusam mutuamente de combater mal", defende Milhazes. Oiça o Guerra Fria de 27 de dezembro com Rodrigo Guedes de Carvalho na SIC