Os tiros nos pés da oposição na Rússia

Neste episódio do Guerra Fria em podcast, José Milhazes e Nuno Rogeiro falam sobre a oposição na Rússia. Milhazes diz que uma parte está na cadeia e que a outra está cá fora, mas dividida. Rogeiro diz que é impossível ser financeiramente independente na Rússia. "Mesmo as pessoas independentes, mais tarde ou mais cedo, acabam por se cruzar com o dinheiro do tesouro público russo". O programa foi emitido na SIC Notícias.