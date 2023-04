A "peregrinação" a Pequim continua: está uma nova ordem mundial em formação

Está a formar-se uma nova ordem mundial e nela a China assume um papel principal. Vários são os líderes mundiais que continuam a deslocar-se à capital do país. Só esta semana, Pequim contou com as visitas de Emmanuel Macron e Lula da Silva. Quererá a China cooperar com o ocidente? Para José Milhazes, “esta verdadeira peregrinação” só está a acontecer porque todas as partes estão interessadas em “ganhar dinheiro”. Nuno Rogeiro avisa que “a China é um animal complexo”. Será possível confiar? Perante as contradições em relação à Ucrânia e a questão delicada de Taiwan, os comentadores mostram-se apreensivos. Para ouvir em podcast o comentário político do programa Guerra Fria, emitido na SIC Notícias a 14 de abril.