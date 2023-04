Conclusões do encontro de Ramstein e o homem sem medo

Representantes de 40 países estiveram reunidos em Ramstein, na Alemanha, ao abrigo do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia . Deste encontro resultaram mais medidas de apoio, entre elas 50 veículos blindados antiaéreos Gepard, por parte da Alemanha, e reforço do apoio militar e humanitário, com o envio de mais carros blindados de socorro médico, por parte de Portugal. Já Putin, aplidado por muitos de homem sem medo, parece não querer correr grandes riscos, mesmo em visitas a países “amigos”. Para ouvir em podcast o comentário político do programa Guerra Fria, emitido na SIC Notícias a 21 de abril.