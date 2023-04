Guerra Fria em Podcast

“Na cimeira do G7 no Japão vai ser decidido se a Rússia deve ou não ficar totalmente isolada do comércio internacional”

O que há de comum entre o 25 de Abril e a guerra na Ucrânia? E qual o papel da China neste conflito? Neste Guerra Fria, José Milhazes e Nuno Rogeiro falam de golpes de Estado, da cimeira do G7 que vai acontecer no próximo mês no Japão e do papel da China como possível intermediário privilegiado entre Zelensky e Putin: “A China é uma ditadura comunista com objetivos expansionistas a nível mundial, não pode ser um intermediário da paz entre a Ucrânia e a Rússia”