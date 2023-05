A parada de Putin: vitória, vitória, repetiu-se a história

O Presidente russo voltou a falar de uma "verdadeira guerra" contra o país, com novas acusações imputadas ao Ocidente de "semear russofobia". "Para a Rússia não há povos amigos nem inimigos. Queremos um futuro pacífico, livre e estável. Consideramos que qualquer ideologia de superioridade é repugnante, criminosa e mortal", disse o líder do país que invadiu a Ucrânia. Em Espanha, António Guterres admitiu que "infelizmente não é possível uma negociação de paz" nesta altura do conflito. "Ambas as partes estão convencidas de que podem ganhar. Neste momento, não vejo qualquer possibilidade de conseguir imediatamente – não estamos a falar do futuro – um cessar-fogo abrangente, uma negociação de paz”, afirmou o secretário-geral da ONU. O Guerra Fria foi emitido a 09 de maio na SIC.